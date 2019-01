Sea Watch, la procura smentisce Salvini: "Il capitano non ha commesso reati e la nave non verrà sequestrata"

La Capitaneria ha vietato di avvicinarsi all'imbarcazione dopo il blitz bipartisan, ma in seguito a un colloquio in prefettura il Pd salirà a bordo con la sua "staffetta democratica"

Continua l'odissea della Sea Watch 3. Dopo il blitz di tre parlamentari, il Pd ha annunciato una "staffetta democratica" per i 47 migranti, di cui 13 minorenni, che dal 19 gennaio sono a bordo della nave della ong, nonostante la Capitaneria di porto abbia vietato qualsiasi nuovo tentativo di salire sull'imbarcazione ormeggiata al largo di Siracusa.

Intanto la procura del capoluogo siciliano ha smentito il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ipotizzava il sequestro della nave della ong tedesca: "Le carte che finora sono state fornite riguardano un profilo amministrativo, eventualmente sono da valutare le condizioni igienico sanitario della nave. Il comandante della Sea Watch non ha commesso alcun reato e non è stata neppure presa in considerazione al momento l'ipotesi di un eventuale sequestro della nave", ha dichiarato il procuratore Fabio Scavone. Sul suo tavolo c'è un fascicolo aperto senza ipotesi di reato sulla nave.

La staffetta solidale organizzata dal Pd ha subito uno stop quando la Capitaneria di porto ha emesso un'ordinanza che ha interdetto alla navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale lo specchio d'acqua all'interno della Baia di Santa Panagia, per un raggio di 0,5 miglia nautiche dalla posizione di ancoraggio della SeaWatch 3. Ma dopo un incontro in prefettura, chiesto dal candidato Martina, la delegazione - formata dal segretario regionale del Pd Davide Faraone, Maurizio Martina, Carmelo Miceli, Matteo Orfini, Fausto Raciti, Valeria Sudano e Francesco Verducci - alle 15.30 salirà sulla nave.

Domenica Riccardo Magi (+Europa), Nicola Fratoianni (Leu) e Stefania Prestigiacomo (Forza Italia) sono riusciti a salire a bordo per controllare le condizioni di salute dei naufraghi e dell'equipaggio e hanno chiesto a gran voce lo sbarco di tutte le persone a bordo, suscitando l'ira di Salvini, che ha ribadito la chiusura dei porti italiani.

Da Roma, dove Pd, Radicali e associazioni hanno organizzato una manifestazione in piazza Montecitorio per chiedere l'immediato sbarco dei migranti, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha sfidato il ministro dell'Interno dichiarandosi, proprio come la comunità Giovanni XXIII, pronto ad accogliere i minori, accompagnati e non, presenti sulla nave.

