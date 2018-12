Roma, sgombero alla fabbrica ex Penicillina. Salvini: "Orgoglioso"

Sono circa 40 le persone trovate all'interno della fabbrica 'ex penicillina' a Roma, su via Tiburtina, durante lo sgombero dell'ex Penicillina cominciato dopo settimane di annunci. Le operazioni alla fabbrica 'ghetto' di via Tiburtina 1040 si sono svolte in maniera tranquilla, anche perché molte delle persone che occupavano lo stabil - migranti richiedenti asilo, romeni e italiani - lo hanno lasciato nelle scorse settimane.

Decine di camionette della polizia si sono recate davanti all'edificio. Sul posto anche carabinieri, polizia municipale, vigili del fuoco e anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Per qualche ora è rimasto chiuso il tratto di strada da e per il Raccordo anulare, con pesanti ripercussioni sul traffico. Ora, però, la strada è stata riaperta regolarmente al transito veicolare di autovetture e mezzi pubblici. I servizi, predisposti con l'impiego di congruo numero di Forze dell'Ordine, proseguiranno anche nel pomeriggio. Non è stata riscontrata nessuna criticità, sotto il profilo dell'ordine e la sicurezza pubblica.

La testimonianza di uno degli occupanti: "Disposti a spostarci in un'alternativa dignitosa"

Penicillina. Prima fabbrica italiana produttrice di penicillina, venne inaugurata il 21 settembre 1950 alla presenza di Alexander Fleming, scopritore della penicillina, e del conte Giovanni Armenise, proprietario dei terreni, già amministratore delegato della Banca Nazionale dell'Agricoltura e, dal 1947, presidente del consiglio d'amministrazione della Leo - Industrie chimiche farmaceutiche Spa. Dopo la cessazione della produzione, il sito della ex fabbrica di penicillina, ha subito l'interesse di numerosi speculatori edilizi e la inerzia dell'Amministrazione Capitolina nella approvazione di qualsiasi proposta di variante. I lavori di ampliamento della via Tiburtina iniziati nell'anno 2012, quindi la rimozione dell'imponente muro di recinzione, hanno permesso l'accesso non autorizzato di numerosi soggetti senza fissa dimora, che ne hanno distrutto e deturpato irreversibilmente il complesso, e quindi contribuito all'attuale stato di degrado.

Salvini. "In corso lo sgombero della ex Penicillina a Roma. #dalleparoleaifatti", ha scritto su Twitter il vicepremier. Poi ha continuato, parlando con i giornalisti: "Orgoglioso di questo intervento di legalità, pulizia e sicurezza atteso da anni. Era un punto di spaccio e rifornimento per buona parte della città. Aggressioni, rapine, accoltellamenti, furti e violenze erano all'ordine del giorno. Le poche decine di persone regolari e realmente bisognose saranno prese in carico dalle istituzioni. I 35 rintracciati questa mattina nella struttura sono stati portati in questura per accertamenti: in caso di irregolarità saranno espulsi. Gli altri sono e saranno individuati, seguiti e identificati ovunque si trovino. È un altro giorno all'insegna dell'ordine e della legalità. Nelle prossime settimane sono già previsti altri sgomberi a Roma e in tante altre città italiane. Dalle parole ai fatti".

