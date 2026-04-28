Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 28 aprile 2026

Ultima ora

Cina, mamma panda Su Jin gioca teneramente con il suo cucciolo

LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

Un filmato diffuso dal Centro cinese per la conservazione e la ricerca sul panda gigante (CCRCGP) nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, mostra teneri momenti tra la mamma panda gigante Su Jin e il suo cucciolo, Su Jin Zai. Il filmato è stato girato il 18 marzo presso il centro di ricerca e conservazione situato nella Riserva Naturale Nazionale di Wolong.

Il CCRCGP ha creato la più grande popolazione di panda in cattività al mondo e ha aperto la strada alla ricerca sul reinserimento in natura attraverso l’allevamento e l’addestramento in cattività. Gestisce inoltre una piattaforma di cooperazione globale, che collega 18 zoo in 16 paesi e regioni con 39 istituzioni di allevamento nazionali e più di 10 istituti di ricerca.