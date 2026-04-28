Cina, mamma panda Su Jin gioca teneramente con il suo cucciolo

Un filmato diffuso dal Centro cinese per la conservazione e la ricerca sul panda gigante (CCRCGP) nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, mostra teneri momenti tra la mamma panda gigante Su Jin e il suo cucciolo, Su Jin Zai. Il filmato è stato girato il 18 marzo presso il centro di ricerca e conservazione situato nella Riserva Naturale Nazionale di Wolong.

Il CCRCGP ha creato la più grande popolazione di panda in cattività al mondo e ha aperto la strada alla ricerca sul reinserimento in natura attraverso l’allevamento e l’addestramento in cattività. Gestisce inoltre una piattaforma di cooperazione globale, che collega 18 zoo in 16 paesi e regioni con 39 istituzioni di allevamento nazionali e più di 10 istituti di ricerca.