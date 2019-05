Rai, caporedattore Tgr Emilia Romagna rimette il mandato dopo caso Predappio

Numerose erano state le polemiche scoppiate dopo il servizio andato in onda il 28 aprile sui nostalgici di Mussolini

Il capo redattore della Tgr Emilia Romagna Antonio Farnè ha rimesso il mandato di Responsabile della Tgr Emilia Romagna, dopo le polemiche scoppiate a seguito del servizio sulla manifestazione di nostalgici a Predappio, andato in onda il 28 aprile neIl'edizione delle 19.30.

Il Direttore Alessandro Casarin ha accolto questa decisione e ha affidato l'interim della Redazione Emilia Romagna a Ines Maggiolini, già capo redattore Tgr Lombardia, e che attualmente è vice direttrice Tgr con delega sulle redazioni Emilia Romagna e Sardegna oltre che responsabile delle Rubriche Tgr.

Nei prossimi giorni l'Azienda avvierà le procedure per l'attivazione del Job Posting per individuare il nuovo responsabile della Redazione Tgr Emilia Romagna. Antonio Farnè resta a disposizione del Direttore Alessandro Casarin per un nuovo incarico nell'ambito della Tgr.

