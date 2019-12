Pool4children: al Gemelli di Roma una piscina per la pediatria

Si chiama 'Pool4Children' il progetto che porterà alla costruzione di una piscina destinata alla riabilitazione dei bambini afferenti alla pediatria della disabilità del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma. Un percorso nato dal contatto tra Blu Infinito, il progetto legato alla sostenibilità ambientale ideato da Fabrizio Rampazzo, nuotatore azzurro ed olimpionico degli anni '70-80, e Fabio Conti, direttore tecnico delle Nazionali femminili di pallanuoto. 'Pool4Children' è stato presentato a Piscina19, l'evento organizzato da Professione Acqua e ospitato al Palacongressi di Rimini (58 espositori tra produttori, fornitori, installatori, assistenza, oltre 500 presenze tra congressisti, sponsor e visitatori).

“Tutto nasce da una visita al Gemelli che facemmo con la squadra prima dei Giochi di Rio de Janeiro del 2016”, ricorda Conti, allora (e fino a pochi mesi fa) c.t. del Setterosa poi medaglia d'argento olimpica. “Ricordo ancora il silenzio sul pullman nel viaggio di ritorno, era il segno che quella visita aveva colpito le ragazze. E allora ci siamo chiesti se fosse il caso di fare qualcosa di più, di non limitare il nostro contributo a un giro in ospedale e qualche foto. Io conosco benissimo le grandissime difficoltà delle famiglie rispetto alla possibilità di usufruire di impianti adeguati e non adattati per spazi e orari. Il reparto di pediatria del Gemelli è una eccellenza per la gestione di migliaia di casi e accoglie famiglie da tutta Italia. Per segnare questo gol, però, ora c'è bisogno del contributo di tutto il mondo acqua”.

Il Professor Eugenio Mercuri è il Direttore dell'Area Salute del Bambino e dell’UOC di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS: “Stiamo vivendo un momento storico nel quale applichiamo terapie farmacologiche e innovazioni che fino a pochissimo tempo fa potevamo considerare fantascienza. Ma occorre anche fornire un supporto e l'acqua in questo caso amplifica le potenzialità dei bambini che hanno un uso limitato dei muscoli. Di fronte a questa necessità ci scontriamo con la difficoltà di trovare impianti attrezzati per questa attività in acqua. Ci occupiamo di malattie croniche complesse, di disabilità, in un ambiente che deve essere accogliente per le famiglie e offrire ai bambini l'opportunità di sfruttare al massimo il potenziale riabilitativo: e il percorso riabilitativo in acqua è il più efficace. Siamo a Rimini nella terra di un visionario come Federico Fellini e vogliamo essere anche noi dei visionari, vogliamo trasformare questo nostro sogno in realtà. Ma non basterà costruire la piscina, vorremmo anche strutturare un'esperienza pilota, da replicare anche per la formazione di altri centri. L'obiettivo più ampio è infatti quello di creare una cultura dell'acqua attraverso strutture e formazione”. E la psicologa Daniela Chieffo del Servizio di Psicologia Clinica del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS ha aggiunto un altro aspetto fondamentale sui benefici della terapia in acqua: “Molto spesso per questi bambini anche le emozioni restano paralizzate, prigioniere, invece in acqua possono riappropriarsene, assieme alla consapevolezza del proprio corpo”.

Intanto proprio con l'occasione del convegno Piscina19, il Gruppo Fluidra, leader mondiale del settore costruzione di impianti acquatici, ha annunciato la decisione di prendere parte al progetto: “Ci hanno convinto immediatamente”, dicono Jean Pierre Pelliccia (general manager) e Chiara Tonghini (marketing manager). “Ci hanno convinto il team, i valori e la sostenibilità. Sarà anche una bella sfida tecnologica costruire una piscina a impatto zero, ma siamo pronti. Fra le nostre mission, oltre alla vicinanza ai nostri partner, ci sono solidarietà e trasparenza. E ci piace anche l'idea di poter raccontare il nostro mondo con una storia diversa da quelle che di solito ci rappresentano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata