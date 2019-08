Papa: Guerra e terrorismo grave perdita per l'intera umanità, sconfitta umana

di scp

Città del Vaticano, 11 ago. (LaPresse) - "Non dimentichiamo che la guerra e il terrorismo sono sempre una grave perdita per l'intera umanità. Sono la grande sconfitta umana". Così Papa Francesco dopo l'Angelus in piazza San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata