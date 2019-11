Ndrangheta, cosche investono nei ristoranti del Nord: 9 arresti

La polizia di Stato di Milano ha eseguito, in Lombardia e in Piemonte, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone, tutte italiane, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere e trasferimento fraudolento di valori. Le indagini hanno fatto luce su presunti interessi di soggetti vicini alle cosche calabresi, che reinvestivano denaro frutto di attività illecite, con immissione di grandi capitali nel circuito della ristorazione nel Nord Italia. Sequestrati beni per oltre dieci milioni di euro, tra cui quote societarie di alcuni ristoranti appartenenti alla nota catena di 'giro-pizza' Tourlè.