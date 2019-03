Napoli, donna trovata morta in casa: era legata e imbavagliata

Una donna di 76 anni è stata trovata morta in casa a Napoli, in via Santa Lucia ai Filippini. La donna era sul letto, legata e imbavagliata, nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina al civico 176. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri.

