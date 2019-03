Ong italiana salva 50 migranti. Viminale: "Stop loro azioni illegali"

Primo braccio di ferro tra una ong italiana e il Viminale sul tema del soccorso ai migranti. La nave Mare Jonio della Mediterranea Saving Humans ha incrociato un gommone in avaria che stava affondando e ha salvato una cinquantina di migranti. Ma dal ministero dell'Interno si parla immediatamente di direttive per lo stop alle azioni illegali delle ong.

La Mare Jonio ha incrociato un gommone in avaria che stava affondando con una cinquantina di persone. Li stiamo già soccorrendo. La cosiddetta Guardia Costiera libica arrivata in un secondo momento, si sta dirigendo verso di noi. — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) March 18, 2019

Il Viminale sta lavorando a una direttiva per ribadire le procedure dopo eventuali salvataggi in mare. Lo si apprende da fonti del ministero secondo cui la priorità rimane la tutela delle vite, ma subito dopo è necessario agire sotto il coordinamento dell'autorità nazionale territorialmente competente, secondo le regole internazionali della ricerca e del soccorso in mare. Qualsiasi comportamento difforme, sostiene il Viminale, può essere letto come un'azione premeditata per trasportare in Italia immigrati clandestini e favorire il traffico di esseri umani. Per questo, il ministro dell'Interno Matteo Salvini sta per firmare una direttiva che sarà inviata a tutte le autorità interessate.



