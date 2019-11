Maltempo, Zaia: Serve gestione commissariale con poteri e fondi

di ect

Milano, 17 nov. (LaPresse) - “I danni in queste aree sono ingenti – ha riferito Zaia – e servirà attivare tutte le necessarie procedure, la dichiarazione dello stato di crisi, quella di emergenza. Servirà anche in questo caso una gestione commissariale con poteri e fondi, perché le nostre spiagge devono tornare più belle di prima in tempo per la nuova stagione estiva. Lo stesso deve essere per la montagna”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

