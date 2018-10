Maltempo in Sardegna, dispersa una donna nel Cagliaritano: cercava di mettersi in salvo

Una donna è dispersa dalle 3 del mattino nelle campagne di Assemini, a circa 10 chilometri da Cagliari, devastate anche nella notte dal maltempo. Era a bordo di un'auto con il marito e le tre figlie, che la famiglia è riuscita ad abbandonare dopo che l'acqua aveva invaso la strada nella località Cortexandra, tra le statali 130 e 131. Sono stati tutti recuperati non lontano dalla loro vettura, esclusa la donna che viene cercata.

La pioggia è continuata a cadere per tutta la notte in Sardegna, dove mercoledì sera è completamente crollato il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che collega Cagliari al comune di Capoterra. La strada, da quanto è emerso da una serie di controlli, era stata chiusa da Anas già nelle ore precedenti il crollo. Precauzione che ha permesso di evitare conseguenze più gravi e vittime. Il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru si è recato subito sul posto con l'assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Balzarini e insieme al sindaco di Capoterra stanno conducendo un sopralluogo sul luogo del crollo.

Qualche chilometro prima era già ceduto provocando una voragine che ha costretto la polizia municipale a chiudere la statale all'altezza del ponte della Scafa. La forza dell'acqua, a seguito dell'esondazione del rio avvenuta questa mattina, ha inghiottito in queste ore quello che rimaneva della strada già parzialmente sommersa dopo la rottura degli argini del rio Santa Lucia.

Quarantanove persone a Uta (Cagliari) sono state evacuate, sei delle quali accolte nelle strutture comunali. L'emergenza ha raggiunto anche San Vito dove, a causa degli allagamenti, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in salvo due disabili e per raggiungere tre persone rimaste isolate in campagna. Il Ponte di ferro, tra San Vito e Muravera, è stato chiuso dopo che l'acqua ha superato i 4 metri di livello. Ceduto anche l'argine del Flumini Uri in agro di San Vito. Probabili, nelle prossime ore, scarichi a valle di lieve entità dalla diga del Cixerri, dove è stato raggiunto lo stato di preallerta. Piogge intense anche nelle zone del Sulcis e nei territori dei comuni di Uta, Santadi e San Sperate.

