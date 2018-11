La mafia sulle scommesse online: 68 arresti e sequestri per un miliardo di euro

Una imponente operazione internazionale di polizia, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, insieme agli uomini di Guardia di finanza, polizia di Stato, carabinieri e Dia, ha portato all'arresto di 68 esponenti della criminalità organizzata pugliese, calabrese e siciliana e al sequestro di beni per 1 miliardo di euro in Italia e in numerosi Stati esteri.

I reati contestati sono tutti riconducibili all'associazione mafiosa, al trasferimento fraudolento di valori, al riciclaggio ed autoriclaggio, all'illecita raccolta di scommesse online ed alla connessa fraudolenta sottrazione ai prelievi fiscali dei relativi guadagni ed alla connessa fraudolenta sottrazione ai prelievi fiscali dei relativi guadagni.

L'operazione è scattata al termine di indagini, delegate dalle Dda delle procure della Repubblica di Bari, Reggio Calabria e Catania e riguarda gruppi criminali che, secondo chi indaga, si erano spartiti e controllavano, con modalità mafiose, il lucrosissimo mercato della raccolta illecita di scommesse su eventi sportivi e non, per un volume di giocate superiore a 4,5 miliardi di euro su diverse piattaforme online gestite dalle associazioni delittuose. I guadagni accumulati, monitorati dalla Finanza, venivano reinvestiti in patrimoni immobiliari e posizioni finanziarie all'estero, intestati a persone, fondazioni e società, schermati con la complicità di prestanome di comodo.

Su tali beni sono in corso di esecuzione i provvedimenti di sequestro in Italia e all'estero, grazie anche alla collaborazione delle autorità giudiziarie di Austria, Svizzera, Regno Unito, Isola di Man, Paesi Bassi, Curaçao, Serbia, Albania, Spagna e Malta, nonché dell'Unità di Cooperazione Eurojust.

