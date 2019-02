Incendio all'aeroporto di Ciampino, coperte e viveri per i passeggeri in attesa

Una giornata di disagi all'aeroporto di Ciampino per via di un incendio scoppiato in mattinata nello scalo romano. Dopo l'evacuazione, i passeggeri in partenza e i dipendenti sono rimasti per ore all'esterno dell'aeroporto in attesa che l'incendio venisse domato e la situazione rientrasse sotto controllo. Gli addetti alla sicurezza e parte del personale hanno fornito viveri e coperte per ripararsi dal freddo.