Vertice Trump-Kim, mobilitazione Sì Tav, Udienza del Papa e Coppa Italia, gli eventi da non perdere di mercoledì 27 febbraio

Trump-Kim - Il leader nord coreano Kim Jong-un arriva in Vietnam con un treno blindato e prosegue in auto fino ad Hanoi. Donald Trump arriverà ovviamente in aereo. Sembra un vertice d'altri tempi, ma ad Hanoi, oggi, si giocano le speranze del mondo di mettere pace tra gli Stati Uniti e la piccola Corea del Nord il cui leader strano, bellicoso e lunatico ha però saputo giocare una partita strategica e tattica col capo della più grande potenza mondiale. Dopo minacce e insulti, siamo al secondo incontro e sul tavolo ci sono la pace (per l'Asia e per il mondo) e la denuclearizzazione della penisola coreana. Kim sarebbe disposto a fermare il programma nucleare in cambio di sicurezza e allentamento delle sanzioni.

Papa - Prima udienza generale del Papa dopo il vertice di quattro giorni sulla pedofilia e la protezione dell'infanzia. Qualunque cosa il Pontefice deciderà di dire, sarà inevitabile che il pensiero di tutti sia rivolto alla questione della pedofilia nella Chiesa. Le vittime chiedono norme precise e un motu proprio papale che garantisca che sul tema nulla sarà più come prima. Intanto, dopo la riduzione allo stato laicale del cardinale di Washington McCarrick, è caduta la testa del cardinale australiano George Pell, che non è più prefetto della Segreteria di Stato vaticana. Pell, riconosciuto colpevole di molestie nei confronti di due ragazzini, è stato condannato in primo grado da un tribunale australiano. Papa Francesco, che, pure lo annoverava tra i suoi consiglieri, ha deciso di cacciarlo.

Decretone - Decretone in dirittura d'arrivo al Senato. Dentro, come è noto, ci sono Quota 100 e reddito di cittadinanza.. Ieri è stata modificata la norma sui controlli: non verranno controllate le singole spesse fatte con la card, ma solo il totale. Lo ha chiesto e ottenuto il garante della privacy. Il Rdc partirà a marzo e le pensioni ad aprile. Stretta su furbetti e stranieri: divorzi e separazioni saranno controllate e i cittadini extracomunitari dovranno certificare il proprio stato patrimoniale nel loro Paese d'origin.

Ambiente - C'è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi a Roma (Auditorium Antonianum, Viale Manzoni 1 ore 10.00) alla conferenza nazionale sul Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA). Si tratta del più importante sistema di monitoraggio, raccolta dati e iniziativa sull'ambiente, a disposizione del Paese e dei suoi organismi nazionali e locali. E' un modello unico in Europa coordinato dall'Ispra e articolato nelle agenzie regionali (Arpa). Raccoglie dati (oltre 150 mila), monitora situazioni e problemi, svolge attività ispettiva su aziende e impianti. E' insomma lo strumento conoscitivo-operativo con il quale l'Italia prova a costruirsi un meccaniosmo efficace di difesa del suo ambiente.

Tav - Si riuniscono oggi a Torino le 33 associazioni (dalle "madamine" agli industriali) favorevoli alla Tav. Sul tavolo c'è la mobilitazione contro il governo che non decide sulla prosecuzione o meno dell'opera. I "Sì Tav" pensano a una manifestazione da organizzare per i la prima metà di marzo e sono pronti a darsi da fare in un'eventuale campagna elettorale sul referendum pro o contro Torino-Lione. La strada del referendum sembra quella individuata dal governatore del Piemonte Sergio Chiamparino. Adesso c'è anche una possibile data: il 26 maggio in concomitanza con le elezioni regionali.

Coppa Italia - Ieri sera Lazio e Milan hanno pareggiato 0-0 la loro semifinale d'andata. La Lazio ha attaccato di più, ma i rossoneri, pur soffrendo, hanno resistito. Il ritorno è in programma il 24 aprile. Questa sera, a Firenze, tocca a Fiorentina-Atalanta che hanno eliminato Roma e Juventus. Ecco le probabili formazioni. Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson. Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini (Masiello); Hateboer, Pasalic, de Roon, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. Arbitra Doveri.

