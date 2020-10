Emergenza maltempo, morto un vigile del fuoco volontario in Val d'Aosta

L'uomo è stato colpito dal ramo di un albero, staccatosi per le forti piogge. In Piemonte due dispersi

Allarme maltempo in Nord Italia colpito nelle ultime ore da forti piogge, allagamenti e frane. Morto in Val d'Aosta un vigile del fuoco volontario colpito dal ramo di un albero, staccatosi per le forti piogge. La tragedia questa notte intorno alle 3 sulla statale di Arnad, in provincia di Aosta. La vittima è Rinaldo Challancin, 53 anni, capo del distaccamento dei volontari di Arnad che in quel momento era impegnato un intervento per mettere in sicurezza gli alberi che a causa del vento e delle forti piogge si erano abbattuti in strada.

Notte di paura anche in Piemonte dove la situazione rimane critica: sono attualmente due i dispersi nella regione, mentre è isolata Limone. In Liguria rientra l'allerta dopo ore di panico soprattutto nella zona di Ponente dove il Roja in piena ha rotto gli argini a Ventimiglia. A Venezia attivato il Mose per la prima volta per fronteggiare il picco previsto di marea di oltre 130 centimetri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata