Coronavirus, in Toscana positiva bimba di 45 giorni

di fbg/scp

Firenze, 6 mar. (LaPresse) - In Toscana c'è anche una bambina di 45 giorni tra gli ultimi casi risultati positivi al tampone per la ricerca del coronavirus Covid-19. Da quanto si apprende, la neonata, che presenterebbe sintomi simil influenzali, proviene da Massa (Massa Carrara) e sarà ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è stato predisposto per lei un percorso protetto. Tra i nuovi casi di positivi al coronavirus registrati in Toscana ieri, quello di un altro neonato di tre mesi di Chiusi (Siena). Altri due bambini di 10 e 11 anni sono risultati positivi nei giorni scorsi.

