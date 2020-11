Coronavirus, Anaao Assomed: Serve assumere medici, situazione drammatica

di lgu/mad

Milano, 2 nov. (LaPresse) - "Occorre assumere medici per assicurare l'assistenza ai posti letto aggiuntivi, di media e bassa complessità, da inventare ed a quelli di terapia intensiva e sub-intensiva da aumentare, come previsto dal Decreto Rilancio. Servono medici per alleviare l'insopportabile aumento dei carichi di lavoro e dello stress psicofisico degli operatori in prima linea, per sostituire gli eventuali contagiati ed evitare che gli ospedali si trasformino da luoghi di cura in focolai di infezione. Bisogna assumere medici per fare fronte all'incremento delle attività di laboratorio necessarie". Sono i punti principali della lettera inviata da Anaao Assomed, un'associazione sindacale dei medici italiani, a Governo e Istituzioni per chiedere di aumentare le risorse e al capacità del sistema sanitario nazionale per fare fronte all'emergenza in una situazione che è definita "drammatica" e tutelare gli operatori sanitari.

