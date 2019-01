Aosta, scontro fra elicottero e aereo da turismo: 5 morti e 2 feriti

È di almeno cinque morti il bilancio provvisorio dell'incidente aereo sul ghiacciaio del Rutor, in Valle d'Aosta, causato dallo scontro tra un elicottero e un aereo da turismo. Sul posto stanno convergendo gli elicotteri di soccorso dalle basi di Ivrea, Torino, Borgo Sesia, con personale ad hoc.

Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende dal Soccorso alpino, l'elicottero sarebbe di una ditta privata specializzata in tour di 'eliski' da Courmayeur. I vigili del fuoco hanno tagliato le lamiere con delle cesoie per estrarre i corpi delle vittime.

