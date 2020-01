Alessandria, donna trovata morta in casa con ferite alla testa

di mrc/lcr/lrs

Milano, 24 gen. (LaPresse) - Il corpo di una donna senza vita è stato trovato intorno alle 13.20 di oggi dai carabinieri di Valenza (Alessandria) in via Carlo Alberto dalla Chiesa 5. Secondo le ricostruzioni dei militari dell'Arma, si tratta di una 41enne del posto. A fare la scoperta è stato il marito che, rientrato da lavoro, avrebbe trovato la moglie a terra senza vita. La donna presenta ferite alla testa riconducibili a cause violente e, quindi, per i carabinieri, inferte da un'altra persona. Sul posto, personale del nucleo investigativo del reparto operativo e della compagnia di Alessandria, il pm di turno e il medico legale per i rilievi del caso, effettuati dalla seconda sezione investigazioni scientifiche dello stesso nucleo investigativo.

