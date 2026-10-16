Tornado a Marsala, danni per 20 milioni di euro: dichiarato lo stato di emergenza

La giunta della Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale per i comuni di Marsala e Petrosino, in provincia di Trapani, colpiti da due tornado lo scorso 9 ottobre. Il provvedimento, approvato oggi dalla giunta guidata da Renato Schifani, avrà una durata di 12 mesi. Il dirigente generale della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, è stato nominato commissario straordinario per la gestione degli interventi nella fase emergenziale.

Tornado a Marsala e Petrosino: danni per 20 milioni di euro

Secondo le prime stime fornite dai Comuni e i sopralluoghi della Protezione civile, i danni ammontano complessivamente a quasi 20 milioni di euro: 10,4 milioni a Marsala e 9,3 milioni a Petrosino. Circa 3 milioni sono destinati agli interventi di somma urgenza, tra cui la rimozione di alberi e detriti dalle strade, il ripristino delle linee elettriche, la messa in sicurezza degli edifici danneggiati e l’assistenza alle persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. I tornado hanno colpito strutture pubbliche, abitazioni, veicoli e attività agricole, artigianali e industriali.

“Appena ricevuta la relazione della Protezione civile, abbiamo assunto i provvedimenti necessari per intervenire e aiutare i territori colpiti”, dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Sosteniamo i Comuni con le risorse utili a ripristinare le infrastrutture essenziali per la comunità e restituire condizioni di vivibilità ordinaria alla popolazione. Supporteremo anche le aziende che operano in quell’area significativamente danneggiate dalla violenza dei tornado”, aggiunge. Il governo regionale ha inoltre proposto un incremento di 5 milioni di euro del capitolo di bilancio destinato alla Protezione civile per la gestione delle emergenze legate agli eventi calamitosi.