Studenti in corteo a Torino: imbrattate foto di Meloni, Crosetto e Schlein

Proseguono le proteste studentesche a Torino dove nei giorni scorsi le occupazioni degli istituti superiori sono state accompagnate da tensioni e danneggiamenti. Gli studenti in corteo questa mattina hanno raggiunto Piazza XVIII Dicembre arrivando da diversi punti della città, Palazzo Nuovo, Via Pietro Micca e Via Garibaldi, prima di dirigersi verso il centro della città. A terra numerose immagini con i volti anche dei ministri Valditara e Crosetto, del presidente Meloni e di Elly Schlein oltre che il logo di Leonardo, imbrattate di rosso e poi calpestate. Sugli striscioni le parole chiave della mobilitazione: ‘Il futuro non si arma, si insegna’, ‘No al governo della guerra’, ‘No alla riforma della scuola-azienda’, ‘No alla propaganda razzista’, ‘Tetto al 30%, ignoranza al 100%’ e ‘L’école est à nous’. Oggi sono previsti cortei di studenti in tutta Italia sull’onda di quanto sta avvenendo in Francia e in Spagna per protestare contro il carovita, il tetto agli studenti stranieri, e il degrado delle strutture.