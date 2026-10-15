Omicidi Prati, confermato in appello l’ergastolo per Giandavide De Pau

I giudici della Corte d’Assise d’appello di Roma, hanno confermato la condanna all’ergastolo a Giandavide De Pau, imputato per il triplice omicidio delle prostitute nel quartiere romano Prati avvenuto nel 2022. Le tre donne vennero uccise in due appartamenti, in via Riboty e in via Durazzo. De Pau, secondo quanto emerse dall’esame autoptico effettuato al Policlinico Gemelli sui corpi delle vittime, inferse a ognuna decine di coltellate al torace, alla gola ma anche alla testa, in un quadro di esagerata violenza.

Omicidi Prati, la ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, i tre omicidi si sarebbero consumati nell’arco di circa un’ora. Il primo episodio risale a via Riboty 28, a breve distanza dal Tribunale di piazzale Clodio, dove si trovavano due donne cinesi che si prostituivano. Stando agli accertamenti investigativi, Giandavide De Pau avrebbe avuto un rapporto sessuale con entrambe prima di ucciderle, sgozzandole. A documentare quella sequenza di violenza sarebbero anche due video registrati con il cellulare dallo stesso imputato, della durata rispettivamente di 14 e 42 minuti. Per la pubblica accusa, le immagini costituirebbero una testimonianza delle uccisioni avvenute nell’appartamento. Dopo aver lasciato via Riboty, De Pau si sarebbe spostato in automobile fino a via Durazzo 38, a circa 600 metri di distanza. Qui avrebbe raggiunto il pied-à-terre di Marta Lucia Castano Torres, dove, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe commesso il terzo omicidio seguendo modalità analoghe a quelle utilizzate poco prima nel duplice delitto.