Modena, marito e moglie morti in casa: corpi decapitati

È successo a Mirandola. Sono in corso le indagini della Squadra Mobile

Duplice omicidio a Mirandola, in provincia di Modena, dove marito e moglie, entrambi anziani, sono stati trovati morti in casa. Da quanto si apprende, i corpi dei due coniugi sarebbero stati decapitati. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Modena; sul posto anche il pm. Non è ancora chiaro chi abbia allertato i soccorsi.

In questo momento gli investigatori stanno ascoltando il figlio della coppia: i contorni della vicenda sono tutti da ricostruire e chiarire. La coppia viveva in via Imperiale, a Mirandola: sul posto anche la Scientifica.