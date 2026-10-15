Milano, studentessa Erasmus di 21 anni denuncia una violenza sessuale

Sono in corso le indagini dei carabinieri. I fatti sarebbero avvenuti all’alba di giovedì in via Giuseppe Giacosa

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri su una violenza sessuale subita da una 21enne, studentessa tedesca in Erasmus, a Milano. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 4.54 di giovedì 15 ottobre in via Giuseppe Giacosa, nei pressi di via Padova: la ragazza è stata portata alla clinica Mangiagalli per i controlli del caso. Accertamenti da parte dei militari dell’Arma che stanno vagliando anche le eventuali telecamere presenti in zona.