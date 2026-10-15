Madre e figlia avvelenate, la squadra mobile arriva nel liceo di Sara e Alice per le perquisizioni sui pc

Gli uomini della Squadra Mobile di Campobasso e dello Sco arrivano nel liceo classico Mario Pagano del capoluogo molisano, la scuola frequentata fino allo scorso anno scolastico da Sara Di Vita e dalla sorella Alice. Stamattina nuove perquisizioni informatiche, disposte dalla Procura di Larino nell’ambito dell’inchiesta sul duplice avvelenamento da ricina di Pietracatella. Sara Di Vita, che aveva 15 anni, è morta alla fine dello scorso dicembre insieme alla madre Antonella Di Ielsi dopo essere state avvelenate. La Procura di Larino procede per duplice omicidio volontario aggravato dal mezzo venefico, al momento contro ignoti.