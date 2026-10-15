Firenze, incidente nel cantiere dell’Alta Velocità: un morto

Un operario di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro accaduto questo pomeriggio a Firenze, nel cantiere della nuova stazione per l’Alta Velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. A dare l’allarme i colleghi. Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma il medico non ha potuto fare altro se non constatare il decesso. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe stato travolto da un pilone caduto da una gru. Sul luogo anche i vigili del fuoco.

Il cordoglio della Rete Ferroviaria Italiana

“Rete Ferroviaria Italiana esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari dell’operaio del consorzio Florentia, azienda impegnata nella realizzazione della nuova stazione AV di Firenze, deceduto oggi durante le attività di lavoro. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle competenti autorità”. Lo ha comunicato in una nota la Rete Ferroviaria Italiana.