Fabrizio Corona non si ferma all’alt e fugge: denunciato

Fabrizio Corona è stato denunciato dai carabinieri di Milano per guida senza patente e fuga pericolosa dopo che nella serata di mercoledì 14 ottobre non si è fermato all’alt di una gazzella, compiendo anche una manovra azzardata prima di essere fermato. L’ex re dei paparazzi non ha più la licenza, essendo già stato denunciato diverse volte negli anni passati per guida senza patente. Inoltre, Corona era alla guida di una vettura già sottoposta a fermo amministrativo.