Milano, neonato trovato in una busta in strada: ricoverato in codice rosso

Un neonato è stato trovato in strada a Cinisello Balsamo, a pochi passi da Milano: il piccolo, appena nato, era in una busta. A notarlo intorno alle 16.17 una signora mentre stava portando il cane a passeggio lungo via Monte Ortigara: la donna ha sentito dei gemiti provenire da un sacchetto e ha trovato il neonato che è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Sul posto per le indagini del caso anche la Squadra Mobile della questura.