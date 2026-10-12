Lodi, 39enne fermato dai carabinieri ha un malore e muore: indagini in corso

Ha avuto un malore dopo l’intervento dei carabinieri, allertati a seguito di segnalazioni dei cittadini, e poi è morto in ospedale. Sono in corso le indagini dopo la morte di un 39enne di Lodi, fermato intorno alle 4.30 ieri mattina durante un intervento da parte dei militari dell’Arma, e deceduto in ospedale oggi.

I carabinieri erano intervenuti dopo la segnalazione da parte dei residenti di un uomo che era rimasto bloccato sul muro di cinta di una villetta nelle prime ore del mattino e che stava dando in escandescenza. L’uomo, 39 anni, era particolarmente agitato e, in fase di contenimento da parte dei militari dell’Arma, ha avuto un attacco cardiaco, venendo soccorso dai carabinieri e da alcuni testimoni. Portato in ospedale in gravi condizioni, il 39enne è deceduto nella mattina di oggi. Sono ora in corso le indagini da parte della procura di Lodi.