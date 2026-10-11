Torino, auto fuori strada a Pragelato: morta una 17enne

Una ragazza di 17 anni è morta a causa di un incidente stradale che si è verificato nella notte a Pragelato, sulla strada Provinciale 13 del colle di Sestriere, in provincia di Torino. Secondo una prima ricostruzione l’auto su cui viaggiava sarebbe finita fuori strada in modo autonomo. La 17enne è morta dopo essere stata trasportata in ospedale. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche altri quattro ragazzi. Un 27enne è stato stabilizzato per via di un trauma cranico e della frattura di un braccio ed è stato portato anche lui, sempre in codice rosso, a Pinerolo in ambulanza. Altri tre giovani, feriti in modo lieve, sono stati trasferiti in pronto soccorso a Pinerolo con codici verdi. La Centrale Operativa del 118 di Torino ha inviato sul posto tre ambulanze e attivato il servizio di supporto psicologico che ha raggiunto i ragazzi in ospedale.