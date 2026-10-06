Torino, trovato morto con il cranio fracassato: arrestati ex moglie e nuovo compagno

Sono stati arrestati i presunti autori dell’omicidio di Mikel Rroku, cittadino albanese di 55 anni, ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. All’alba i carabinieri del Comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 52 anni e una donna di 45 anni, entrambi italiani, ritenuti responsabili della morte di Rroku, il cui cadavere fu ritrovato il 6 luglio scorso, nella sua abitazione in via Verolegno, nel quartiere Lucento.Il cadavere fu trovato in avanzato stato di composizione, dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore.