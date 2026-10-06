Sono stati arrestati i presunti autori dell’omicidio di Mikel Rroku, cittadino albanese di 55 anni, ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. All’alba i carabinieri del Comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 52 anni e una donna di 45 anni, entrambi italiani, ritenuti responsabili della morte di Rroku, il cui cadavere fu ritrovato il 6 luglio scorso, nella sua abitazione in via Verolegno, nel quartiere Lucento.Il cadavere fu trovato in avanzato stato di composizione, dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore.
Torino, trovato morto con il cranio fracassato: arrestati ex moglie e nuovo compagno
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Fermati i presunti autori dell’omicidio di Mikel Rroku, cittadino albanese di 55 anni