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martedì 6 ottobre 2026

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Torino, trovato morto con il cranio fracassato: arrestati ex moglie e nuovo compagno

Torino, trovato morto con il cranio fracassato: arrestati ex moglie e nuovo compagno
Carabinieri, (foto di archivio Porta/LaPresse)
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Fermati i presunti autori dell’omicidio di Mikel Rroku, cittadino albanese di 55 anni

Sono stati arrestati i presunti autori dell’omicidio di Mikel Rroku, cittadino albanese di 55 anni, ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. All’alba i carabinieri del Comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 52 anni e una donna di 45 anni, entrambi italiani, ritenuti responsabili della morte di Rroku, il cui cadavere fu ritrovato il 6 luglio scorso, nella sua abitazione in via Verolegno, nel quartiere Lucento.Il cadavere fu trovato in avanzato stato di composizione, dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore.

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