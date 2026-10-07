Home > Spettacoli > Cinema > È morta Eva Marie Saint, la star di ‘Intrigo internazionale’ aveva 102 anni

Lutto nel mondo del cinema americano: è morta a 102 anni Eva Marie Saint, premio Oscar come miglior attrice non protagonista per ‘Fronte del porto’ di Elia Kazan (1954) e star di ‘Intrigo internazionale’ di Alfred Hitchcock, al fianco di Cary Grant. L’attrice si è spenta ieri nella sua casa di Los Angeles e la notizia del suo decesso è stata confermata dal portavoce della famiglia, Jeff Sanderson.

Al ballo annuale della Motion Picture Costumers a Los Angeles, il 25 ottobre 1957: da sinistra, Olivia de Havilland, Eva Marie Saint e Jeffrey Hayden. (Foto AP/Harold P. Matosian, Archivio)

La vita e la carriera

Nata il 4 luglio 1924 a Newark (New Jersey), Saint ebbe uno degli esordi più spettacolari nella storia di Hollywood, interpretando la donna amata dal tormentato Terry Malloy (Marlon Brando) in “Fronte del porto“; anche la sua prima partecipazione alla cerimonia degli Oscar fu memorabile. Incinta del primo figlio, Saint ritirò la statuetta dalle mani di Frank Sinatra e, sorridendo, pronunciò un discorso di ringraziamento davvero singolare: “Credo che il bambino stia per nascere proprio qui”. (Suo figlio, Darrell, nacque due giorni dopo ndr). Nonostante il successo della pellicola l’avesse trasformata in una vera e propria star, Saint lavorò in soli sette film negli anni 50, rifiutando ruoli in produzioni con Gregory Peck e Burt Lancaster. Fu il marito,il regista televisivo e teatrale Jeffrey Hayden, a convincerla ad accettare il ruolo della spia Eva Kendall in ‘Intrigo internazionale’. “Ricordo perfettamente che mi disse: ‘Tesoro, credo che tu debba trovare un posto tranquillo. Mi occuperò io dei bambini e voglio che tu ci rifletta seriamente e rilegga il copione’”, raccontò a Vanity Fair nel 2014. “Aveva perfettamente ragione. Ed è proprio a questo che servono i mariti”.

Negli anni ’70 si dedicò maggiormente alla televisione, godendo di una rinnovata popolarità negli anni ’80 grazie al ruolo della madre di Cybill Shepherd nella fortunata sitcom ‘Moonlighting‘ e a quello della madre di Tom Hanks nella commedia ‘Niente in comune’. Vinse un Emmy per la miniserie del 1990 ‘People Like Us’ e recitò in film del XXI secolo come ‘Il mio amico a quattro zampe’ (Because of Winn-Dixie), ‘Superman Returns’ e ‘Storia d’inverno’, tratto dall’omonimo romanzo di Mark Helprin. Nel 2021 interpretò la zia del personaggio di Marisa Tomei nel breve radiodramma ‘The Bus Ride’, parte del podcast ‘The Pack Podcast’. Saint rimase sposata con Hayden per 55 anni, fino alla morte di lui, avvenuta nel 2016.