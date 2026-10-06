Palermo, aggredisce la ex e la violenta minacciandola con un coltello: arrestato un uomo

Sotto la minaccia di un coltello, ha costretto con la forza la sua ex ad avere rapporti sensuali senza il consenso della donna: i carabinieri della Stazione di Villabate, Palermo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un pluripregiudicato 41enne palermitano. L’uomo è gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e lesioni personali ai danni dell’ex compagna. L’attività investigativa, coordinata dal secondo dipartimento Fasce deboli dalla Procura della Repubblica di Palermo, guidata da Laura Vaccaro e condotta dalle Forze dell’Ordine, ha consentito di raccogliere un solido quadro indiziario basato su tempestivi accertamenti medico-legali, prelievi biologici, sequestri e sulle dichiarazioni della vittima.

La vicenda trae origine da una relazione sentimentale interrottasi anni prima a causa dell’indole possessiva e violenta dell’uomo, che in passato si era già reso responsabile di minacce di morte, telefonate ossessive e comportamenti persecutori, al punto che, nel 2020, era stato già sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e successivamente ai domiciliari. Nonostante un lungo periodo di interruzione di ogni contatto e una pena detentiva per precedenti fatti, l’uomo ha riallacciato i contatti con la vittima rassicurandola falsamente su un presunto cambiamento personale e manifestando l’intenzione di instaurare un rapporto sereno. Parole, che, però, non hanno convinto la donna. È a questo punto che l’uomo ha ripreso ad avere atteggiamenti ‘risentiti‘ fino all’aggressione della donna che, sotto minaccia di un coltello, è stata costretta con la forza a subire rapporti sessuali non consenzienti. Le indagini hanno permesso di condurre i necessari ed immediati accertamenti sul posto e di assicurare le fonti di prova a carico dell’indagato per i reati contestati. L’uomo al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale “Lorusso – Pagliarelli” di Palermo, a disposizione della Autorità Giudiziaria.