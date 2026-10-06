Morte di David Rossi, il fratello in Commissione: “Non si sarebbe mai tolto la vita al lavoro”

David Rossi non si sarebbe mai tolto la vita “dove lavorava, non poteva fare quello che ha fatto in un luogo pubblico”. Così Filippo Rossi, fratello minore dell‘ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena trovato morto il 6 marzo 2013, parlando in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi in corso questa mattina a Palazzo San Macuto. “Mio fratello se voleva fare una cosa del genere ci stava la casa in campagna, a 5 chilometri, andava lì” ha detto Filippo Rossi.

“Le persone non finisci mai di conoscerle ma una cosa è certa: una cosa del genere non l’avrebbe mai fatta dove lavorava, è un’altra persona rispetto a quella che ho conosciuto per 40 anni”. Rossi ha parlato del carattere “riservato” dell’ex bancario e degli ultimi incontri avuti qualche giorno prima della morte in occasione del compleanno della madre, il 22 febbraio 2023. David Rossi era stato perquisito 72 ore prima nei filoni d’inchiesta su Mps e per “smorzare quello che si leggeva in giro gli dissi: ‘Oh, un pregiudicato in casa fa sempre comodo’. Mi rispose con una parolaccia per scherzare”. “Faceva vedere che andava tutto bene, era il suo modo”, ha concluso.