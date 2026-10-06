Ischia, arbitro 19enne colpito con un mattone: denunciate 12 persone

Lo scorso 26 settembre, un mattone, lanciato da un tifoso, ha colpito alla tempia l’arbitro dell’incontro calcistico tra A.S.D. Lacco Ameno 2013 e Real S. Giovanni Frattaminore, a Casamicciola Terme, sull’Isola di Ischia, nel golfo di Napoli. Il direttore di gara fu soccorso dal 118 e rifiutò il trasporto in ospedale. I carabinieri della stazione di Casamicciola Terme, intervenuti sul posto, hanno raccolto le immagini di videosorveglianza registrate nello stadio e quelle proiettate sui canali social delle due squadre. Dodici le persone identificate e verosimilmente coinvolte negli scontri e nella sassaiola che ha investito l’arbitro 19enne.

In due devono rispondere di scavalcamento della recinzione, lancio di pietre sul terreno di gioco e violazione dell’ordinanza comunale di interdizione delle tribune (chiuse per lavori e interdette dal 2022). Si tratta di un 21enne incensurato e un 26enne già noto alle forze dell’ordine. Cinque le persone denunciate per accesso all’impianto in violazione dell’ordinanza comunale di interdizione delle tribune. Sarebbero riconducibili allo staff dell’ASD Lacco Ameno 2013. False dichiarazioni rese agli investigatori, con l’obiettivo di ostacolare l’identificazione dei responsabili del lancio di oggetti, il reato contestato alle restanti 5 persone. Tra queste 3 già colpiti in passato dal provvedimento di Daspo.