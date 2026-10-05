Autostrade, terminato lo scavo della galleria San Donato tra Firenze e Incisa

Autostrade per l’Italia ha terminato lo scavo della galleria San Donato, sull’A1, tra Firenze Sud e Incisa. Sono state necessarie 495mila ore di lavoro per poter portare la luce dentro la nuova galleria. Uno scavo condotto su due fronti, per 950 metri complessivi, utilizzando tecniche tradizionali. La realizzazione della nuova galleria, che ospiterà il traffico su tre corsie in direzione Sud, si inserisce nell’ambito del progetto di potenziamento tra Firenze Sud e Incisa per 18 km complessivi, di cui 6,2 km già aperti al traffico nel 2021. Alla cerimonia hanno preso parte il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, l’amministratore delegato del gruppo Autostrade per l’Italia Arrigo Giana, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, i sindaci di Bagno a Ripoli e Rignano sull’Arno Francesco Pignotti e Giacomo Certosi. Il ministro Salvini ha commentato così a margine della cerimonia: “È una bella giornata, perché significa gratificare migliaia di operai, tecnici, ingegneri, geometri e piccoli imprenditori che rendono possibile un’Italia più moderna, più sicura, più veloce, con meno traffico, meno inquinamento. Spero che la politica si unisca almeno sulle opere pubbliche, perché in un momento di difficoltà economica per tanti creare lavoro e aprire cantieri significa aiutare tante famiglie e tante imprese”.