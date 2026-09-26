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sabato 26 settembre 2026

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Roma, appartamento in fiamme: trovato un morto

Roma, appartamento in fiamme: trovato un morto
Foto d’archivio/LaPresse/Benvenuti
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Il corpo era all’interno dell’abitazione, nel quartiere Colli Aniene

Una persona è stata trovata morta in un appartamento a Roma in via Efisio Orano, nel quartiere Colli Aniene, dove questa mattina è divampato un incendio. L’appartamento si trova all’ottavo e ultimo piano della palazzina. I vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme hanno trovato il corpo all’interno dell’abitazione.

Sul posto sono intervenute due squadre inviate dalla sala operativa del Comando di Roma, attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

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