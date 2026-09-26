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sabato 26 settembre 2026

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Migranti, la polizia rimpatria 58 cittadini nigeriani

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Nell’ambito delle attività della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere con il coordinamento dell’Agenzia Frontex, è stata portata a termine un’operazione di rimpatrio congiunta con un volo charter diretto a Lagos, in Nigeria, di 58 cittadini persone, di cui 46 espulsi dall’Italia, 7 da Cipro e 5 dalla Spagna. All’operazione, organizzata dall’Italia, hanno partecipato anche Cipro e Spagna. La quasi totalità dei 46 nigeriani rimpatriati dall’Italia è gravata da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, nonché in materia di armi e di stupefacenti.