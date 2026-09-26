Messina, avvocato aggredito e ustionato con l’acido: è in prognosi riservata

Un avvocato messinese di 58 anni è ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania con ustioni da acido sul 20% del corpo. Il professionista ha raccontato agli inquirenti di aver subito l’aggressione da parte di una sua cliente.

L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite nella casa del professionista, non si conoscono i motivi che hanno spinto la donna a sfregiare il suo legale. L’avvocato è ricoverato nella terapia intensiva del reparto di chirurgia plastica. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. Gli inquirenti stanno verificando la versione dell’uomo e in queste ore stanno sentendo la cliente.