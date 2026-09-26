Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 26 settembre 2026

Ultima ora

Aeroporto di Catania, voli in arrivo sospesi fino alle 16

Aeroporto di Catania, voli in arrivo sospesi fino alle 16
Aeroporto di Catania, 12 agosto 2026 (foto di Davide Anastasi/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

La decisione di Sac (la società che gestisce lo scalo) a causa delle attività vulcaniche e delle condizioni meteorologiche

All’aeroporto di Catania-Fontanarossa sono state sospese le attività di volo in arrivo e disposte limitazioni temporanee al numero di partenze fino alle ore 12 di domani, domenica 27 settembre, a seguito delle attività vulcaniche e alle condizioni meteorologiche. Lo comunica Sac, società di gestione dell’aeroporto catanese. 

Si tratta di un nuovo episodio dopo quelli che si sono susseguiti questa estate e che hanno creato notevoli disagi a migliaia di viaggiatori nel pieno delle vacanze. Lo scalo siciliano era stato chiuso più volte a causa dell’attività vulcanica dell’Etna, in particolare per via del fumo denso e la cenere che hanno reso impossibile, per lunghi tratti, l’operatività dell’aeroporto.

© Riproduzione Riservata