Aeroporto di Catania, voli in arrivo sospesi fino alle 16

All’aeroporto di Catania-Fontanarossa sono state sospese le attività di volo in arrivo e disposte limitazioni temporanee al numero di partenze fino alle ore 12 di domani, domenica 27 settembre, a seguito delle attività vulcaniche e alle condizioni meteorologiche. Lo comunica Sac, società di gestione dell’aeroporto catanese.

Si tratta di un nuovo episodio dopo quelli che si sono susseguiti questa estate e che hanno creato notevoli disagi a migliaia di viaggiatori nel pieno delle vacanze. Lo scalo siciliano era stato chiuso più volte a causa dell’attività vulcanica dell’Etna, in particolare per via del fumo denso e la cenere che hanno reso impossibile, per lunghi tratti, l’operatività dell’aeroporto.