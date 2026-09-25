Delitto di Garlasco, i pm sentono il generale Garofano e gli ex Ris

Ci sarebbe una svolta nel caso del delitto di Garlasco: secondo quanto rivela il Tg1, i pm hanno sentito il generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali del Ris che nel 2007 indagarono per l’omicidio di Chiara Poggi. Massimo riserbo sul contenuto del faccia a faccia fra l’ex capo del Ris e gli inquirenti. Non si escludono focus sulle indagini scientifiche del 2007 al centro dei nuovi approfondimenti della procura di Pavia.

Verso l”ora X’ per Andrea Sempio

Intanto, salvo sorprese dell’ultima ora, lunedì 28 settembre la Procura di Pavia si appresta a notificare al 38enne Andrea Sempio il nuovo avviso di chiusura indagini preliminari, dopo quello del 7 maggio, per omicidio volontario di Chiara Poggi pluriaggravato dalla crudeltà per il “numero e l’entità delle ferite inferte alla vittima”, di cui “almeno 12” sul cranio e sul volto, e i motivi abietti per aver mostrato “odio” verso la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a “seguito del rifiuto del suo approccio sessuale”. La data di fine indagine l’ha indicata lo stesso Procuratore pavese, Fabio Napoleone, a fine maggio. Comunicando di aver incaricato il medico psichiatra, professor Roberto Catanesi, di realizzare una consulenza personologica su Sempio per accertare l’esistenza di eventuali “condizioni patologiche” presenti 19 anni fa, all’epoca del delitto, in grado di incidere sulla “capacità di intendere e di volere” o sulla presenza di “eventuali disturbi” che lo rendano non imputabile, oltre a un giudizio sulla “pericolosità sociale” dell’indagato. Catanesi ha chiesto nelle scorse settimane di incontrare Sempio per dei colloqui, incontrando il rifiuto dell’indagato che ha deciso di non sottoporsi all’esame. L’elaborato si fonderà quindi su un giudizio basato sugli ormai celebri ‘audio‘ di Sempio – intercettati dalle cimici in auto mentre parla da solo, sia all’epoca della prima indagine a suo carico nel 2017, sia nel 2025 -, interviste rilasciate in tv, bigliettini, scritti, diari, post sui social network e forum che sono stati acquisiti dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano nel corso dell’inchiesta.