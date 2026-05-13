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mercoledì 13 maggio 2026

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Delitto di Garlasco, gli audio dei soliloqui di Andrea Sempio in auto: "Ho il video nella penna"

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Il 14 aprile 2025, Andrea Sempio riflette ad alta voce in auto sul delitto di Garlasco e sul video intimo di Chiara Poggi con il fidanzato Alberto Stasi, affermando: “Io ce l’ho… dentro la penna”. Lo rivelano le intercettazioni ambientali dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. Sempio parla anche di una telefonata a Chiara Poggi che avrebbe attaccato il telefono quando lui aveva chiesto di vederla. Durante il soliloquio, Sempio ammette anche di temere di essere intercettato: “Sono abbastanza sicuro che qua ascoltano… e ho parecchi dubbi” dice Sempio a un’amica.