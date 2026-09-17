Selvaggia Lucarelli contro Walker Meghnagi, la giornalista pronta a querelare

Selvaggia Lucarelli ha annunciato di voler querelare Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano. La giornalista lo ha fatto sapere sui suoi social pubblicando un video in cui parla proprio Meghnagi.

“Il mondo occidentale deve reagire. Non si può pretendere che Israele reagisca da sola. Mi fa ridere Lucarelli che dice: ‘Succede sempre stuprare le donne’. Quindi visto che succede da altre parti, è normale farlo, stuprare le donne. Questa è una cosa atroce”, dice Meghnagi nel video, riferendosi a presunte dichiarazioni che attribuisce alla giornalista in merito alle donne israeliane vittime di abusi durante la prigionia di Hamas.

“L’obiettivo principale è salvare gli ostaggi e far si che non succeda più un fatto del genere. Gli ostaggi sono lì, chissà quanti saranno vivi. Non ci sono medicinali da tre mesi. Quanti saranno vivi? Hanno stuprato delle ragazze, quelle che hanno liberato hanno dovuto purtroppo abortire. Le ragazze stesse hanno detto che quelle ancora prigioniere sono incinte. E’ grave dire questo ma il mondo occidentale deve reagire”. Il video, dunque, sembrerebbe di vecchia data considerando che gli ultimi ostaggi presi da Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre 2023 e detenuti a Gaza sono stati liberati il 13 ottobre 2025.