Bambino di 5 anni cade dal balcone ed è gravissimo: il piccolo era solo in casa

La tragedia è successa in provincia di Roma. Un altro episodio analogo è avvenuto in provincia di Verona e ha coinvolto un bimbo di 2 anni

Un bambino di 5 anni è rimasto ferito in modo gravissimo dopo essere caduto dal balcone di casa a Montelanico, in provincia di Roma. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio. A quanto si apprende il piccolo, che era solo in casa, avrebbe compiuto un volo di circa 10 metri. Il padre è stato denunciato per abbandono di minore. Sul posto sono giunti i carabinieri di Colleferro per i rilievi. Il bambino è stato trasportato con l’elisoccorso e si trova ora al policlinico Gemelli di Roma.

Un altro episodio a Verona: gravissimo bimbo di 2 anni

Un altro bambino, questa volta di 2 anni, versa in condizioni gravissime dopo essere caduto dal balcone a Grezzana, in provincia di Verona. Il piccolo, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto oggi, poco prima di mezzogiorno: immediati i soccorsi del Suem 118 che lo hanno trasportato intubato in codice rosso presso l’ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul posto anche i carabinieri.