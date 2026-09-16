Femminicidio Carol Maltesi, ergastolo per Davide Fontana al processo d’appello ter

La seconda Corte d’assise d’appello di Milano ha condannato per la terza volta Davide Fontana all’ergastolo per l’omicidio di Carol Maltesi avvenuto l’11 gennaio 2022. Dopo i due annullamenti da parte della Corte di Cassazione delle precedenti sentenze, anche il collegio presieduto dal giudice Enrico Manzi ha riconosciuto che il 46enne ha premeditato l’omicidio della 26enne, uccisa a Rescaldina sferrandole 13 martellate e una coltellata mentre era legata, imbavagliata con lo scotch e incappucciata durante un filmino hard che lui stesso le aveva commissionato attraverso un finto profilo social per venderlo su Only Fans.

Accolta la richiesta di condanna della sostituta procuratrice generale Simona Bellaviti che questa mattina era tornata a chiedere per Fontana la pena massima. Per il deposito delle motivazioni dell’appello ter saranno ora necessari 60 giorni. Solo dopo la lettura del provvedimento l’avvocato Stefano Paloschi che assiste Fontana deciderà se presentare un terzo ricorso per Cassazione, ancora una volta sulla premeditazione. “Devo parlarne con il mio assistito, potremo decide solo dopo la lettura delle motivazioni”, dice Paloschi.