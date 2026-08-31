Home > Cronaca > Fabriano, compra un Gratta e Vinci da 5 euro e vince mezzo milione

La fortuna arriva a Fabriano (in provincia di Ancona) dove sono stati vinti 500.000 euro al Gratta e Vinci. Il biglietto, della serie “20X”, è stato venduto nella Caffetteria Stazione in Piazzale XX Settembre lo scorso 23 agosto, fa sapere il Corriere Adriatico. “Una bella sorpresa da 500.000€! La fortuna ha fatto tappa da noi. Complimenti al fortunato vincitore!”, si legge in un post Facebook del bar di Fabriano. Sempre sul Corriere Adriatico, viene riportato che per l’attività non si tratta della prima vincita importante. Lo scorso 1° giugno erano stati vinti 5mila euro, sempre con un Gratta e Vinci.