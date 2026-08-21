Maltempo in Val Camonica, esonda l'Oglio: l'acqua invade il comune di Malonno

Emergenza maltempo nella provincia di Brescia. Nel pomeriggio di giovedì dalla Val Rabbia, è scesa una seconda importante colata detritica, che ha provocato il crollo del Ponte di Rino. Più a valle, la colata ha raggiunto la Strada Statale, causando anche l’esondazione di parte delle acque del Fiume Oglio, che si sono riversate lungo il tracciato stradale fino a raggiungere l’area industriale del comune di Malonno.

Sul posto sono intervenuti numerosi operatori con mezzi meccanici, impegnati nelle operazioni di gestione dell’emergenza. Dopo circa quattro ore, è stato possibile ricanalizzare l’acqua nell’alveo del Fiume Oglio.