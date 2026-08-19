Brescia, due fratelli morti in casa da settimane

Due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all’interno della loro abitazione a Concesio, nel Bresciano. Secondo i primi accertamenti, i due sarebbero deceduti da diversi giorni: i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, che da settimane non li vedevano e avevano notato un forte odore provenire dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario.

L’ipotesi intossicazione

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un’intossicazione da monossido di carbonio, che potrebbe essere stato sprigionato da un boiler presente nell’abitazione. Saranno gli accertamenti disposti dalle autorità a chiarire le cause e le circostanze dei due decessi.