Sardegna, picchiato in spiaggia perché gay: aggredito da 30 persone

Violenta aggressione in Sardegna: una serata sulla spiaggia è finita con un brutale pestaggio. Angelo Ratti, promoter milanese di 39 anni e organizzatore del collettivo queer ‘Biscotto della fortuna’, denuncia di essere stato picchiato insieme a tre amici da un gruppo di circa trenta persone a Porto Istana, sul litorale vicino a Olbia. L’episodio, raccontato sui social e denunciato alle forze dell’ordine, sarebbe avvenuto al termine di un appuntamento organizzato dal collettivo.

Secondo il racconto di Ratti, il gruppo sarebbe stato accerchiato e aggredito. Il 39enne sarebbe stato colpito fino a rimanere a terra sanguinante, mentre anche l’attrezzatura utilizzata per la serata sarebbe stata danneggiata. Sul caso, la Procura di Tempio Pausania avrebbe già aperto un’inchiesta. La vicenda ha suscitato la reazione della comunità queer milanese che, attraverso Milano Checkpoint, ha avviato una raccolta fondi per sostenere il promoter nelle spese mediche e lo staff nel recupero del materiale danneggiato. “Da tutto questo non potrà esistere un vincitore o un perdente ma una consapevolezza collettiva”, è il messaggio lanciato attraverso i social.