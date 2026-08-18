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martedì 18 agosto 2026

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Anziani morti in ambulanza, giudizio immediato per Luca Spada

Anziani morti in ambulanza, giudizio immediato per Luca Spada
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L’udienza fissata a ottobre

Giudizio immediato per Luca Spada, l’ex autista di ambulanze e operatore della Croce Rossa, accusato dalla Procura di Forlì di omicidio volontario aggravato. È quanto stabilito dalla gip Ilaria Rosati in merito alla vicenda che vede il 27enne accusato della morte di Deanna Mambelli, l’85enne deceduta il 25 novembre 2025, e i cui eredi sono difesi dagli avvocati Massimiliano Starni e Massimo Mambelli.

La prima udienza è stata fissata davanti alla Corte di Assise di Forlì per il 15 ottobre 2026, alle 9. La richiesta di giudizio immediato arriva per l’unica imputazione oggetto di misura cautelare e per la quale Spada è in carcere e non è stato interposto ricorso di Riesame. In merito alle altre imputazioni relative agli altri casi sono in corso indagini e l’escussione di altri testimoni oltre a un supplemento di consulenza.

Le vittime sono tutte persone anziane, morte in circostanze analoghe durante i turni dell’indagato. Tra queste anche Vittorio Benini, 84enne noto nel territorio forlivese, deceduto il 13 ottobre scorso. 

Legali eredi Mambelli: “Confidiamo che processo restituisca verità”

“Il decreto di giudizio immediato apre finalmente il processo davanti alla Corte d’Assise, ed è quanto attendevamo. Le persone offese si costituiranno parte civile e affronteranno il dibattimento senza esitazione alcuna: gli elementi raccolti dagli inquirenti sono di eccezionale consistenza e non temiamo in alcun modo il vaglio dell’aula. Confidiamo che il processo restituisca a Deanna Mambelli e ai suoi familiari la verità che meritano”. Così gli avvocati Massimiliano Starni e Massimo Mambelli, legali degli eredi di Deanna Mambelli, commentando il giudizio immediato disposto a carico di Luca Spada per l’omicidio della 85enne.

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